Gelach om misbruikverhaal Johan Derksen, 'omstanders hadden moeten ingrijpen'

"Ik vond het aan de ene kant heel goed dat Johan Derksen aan het begin zei: ik schaam mij rot. Want dat is terecht, dat je je voor zoiets grensoverschrijdends schaamt", zegt Yuri Ohlrichs, seksuoloog bij kenniscentrum Rutgers.

Maar wat Ohlrichs stuitend vond, was dat Derksens verhaal werd weggelachen door de andere mannen aan tafel. "En ik vind dat die, als we het over schaamte hebben, zich nog meer zouden moeten schamen. Omdat zij in feite een grensoverschrijdend seksueel delict weglachen", zegt hij.

Omstandereffect

In plaats van te lachen hadden de andere tafelgasten ook een norm kunnen stellen, legt De Ruijter uit. "Dat aspect is de sleutel. Al had één iemand gezegd dat dit niet oké was, dan had diegene het verschil kunnen maken voor de rest van de groep", zegt ze.

De jurist refereert hierbij aan het omstandereffect, een term uit de sociale psychologie. "Bij seksisme en intimidatie is de belangrijkste variabele de reactie van de omgeving", legt ze uit. "Één persoon kan het verschil maken voor de rest van de groep, door in te grijpen. Want die neemt de rest mee."

Römkens onderstreept dit en vindt dat mannen elkaar moeten aanspreken op seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Het wordt tijd dat de cultuur doorbroken wordt waarin mannen elkaar bevestigen in dit soort grappen", zegt ze. "Want echt niet alle mannen denken dat zulk gedrag normaal is."