Zelensky in persoonlijk interview: 'Russen wilden me ontvoeren of doden'

Ook geeft het artikel een inkijkje in het dagelijks leven van de president, die zich verscholen houdt in een bunker. De journalist schrijft dat nachten het zwaarst zijn, als het luchtalarm afgaat en de president berichten op zijn telefoon leest van zijn adviseurs, vrouw en kinderen. In de nacht ligt Zelensky wakker van de oorlog, en hij weet dat er op dat moment weer bommen vallen in zijn land. "Burgers zitten nog steeds vast in schuilkelders en onder het puin. De Russen plegen nog steeds oorlogsmisdaden."

Zelensky ziet dat de aandacht voor de oorlog in de wereld verslapt. Dat baart hem zorgen. "Mensen zien deze oorlog op Instagram, op sociale media. Wanneer ze er genoeg van hebben, scrollen ze verder." Hij zegt dat het zijn persoonlijke missie is om de aandacht voor de oorlog vast te houden en om buitenlandse leiders ervan te overtuigen om zijn land te helpen.

Drie jaar geleden was hij nog een succesvolle komiek, maar hij zegt ook terugkijkend "geen seconde" spijt te hebben dat hij de keuze heeft gemaakt om president te worden. In de twee maanden dat de oorlog in zijn land woedt, is Zelensky naar eigen zeggen zichtbaar ouder geworden. "Ik ben ouder geworden door alle wijsheid die ik heb verkregen door het aantal doden en de martelingen van de Russen."