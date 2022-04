Wekdienst 29/4: Cijfers over prijsstijging in eurozone • Uitspraak juicezaak Yvonne Coldeweijer

Wat heb je gemist?

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside gezegd dat hij "alle ellende" rondom het programma heeft veroorzaakt. "Ik ben uitgegleden en dat is dom." Verder dan dat wilde Derksen niet gaan bij het aantrekken van het boetekleed. Eerder op de dag had producent Talpa nog gezegd dat Derksen, Van der Gijp en Genee hun verontschuldigingen zouden aanbieden. Die bleven uit,

Volgens Derksen heeft hij dinsdag op een te smeuïge manier onvoorbereid een verhaal verteld dat feitelijk niet klopte. Daardoor ontstond aan de tafel van het programma volgens hem een te lacherige sfeer. Derksen en Van der Gijp zeiden tijdens de uitzending dat ze verkrachting niet wilden bagatelliseren. Derksen suggereerde nog dat hij zal stoppen met het programma. Of hij doet is de vraag. De drie hebben in het verleden vaker gezegd dat ze ermee zouden stoppen.