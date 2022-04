Pro-Palestijnse betoging in Berlijn verboden uit vrees voor antisemitisme

De Duitse politie heeft een pro-Palestijnse demonstratie verboden die de komende middag zou worden gehouden in Berlijn. "Op basis van recente ervaringen is er een direct risico op antisemitische uitlatingen, geweldsverheerlijking en gewelddadigheden", zegt de politie.

De organisatoren van de betoging hadden hun geplande actie "een protestdemonstratie tegen de Israëlische agressie in Jeruzalem" genoemd. Ze wilden van Oranienplatz in de wijk Kreuzberg naar Hermannplatz in Neukölln lopen.

Vorige week liep het in Berlijn uit de hand bij soortgelijke betogingen, die honderden pro-Palestijnse deelnemers trokken. Zowel vrijdag als zaterdag kwam het tot geweld. Demonstranten schreeuwden antisemitische leuzen en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. Meerdere mensen werden opgepakt.

"We hebben vorige week misdaden, antisemitische uitroepen en leuzen van het ergste soort moeten zien", zegt de Berlijnse minister Spranger van Binnenlandse Zaken in een toelichting op het verbod. "Dat is volstrekt onacceptabel."