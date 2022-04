Politieman die hond inzette bij betoging Malieveld niet vervolgd

Een politieman die vorig jaar maart zijn hond inzette om een demonstrant aan te houden op het Malieveld in Den Haag wordt niet vervolgd. De betoger had een bierblik gegooid naar de ME. Hij viel terwijl de hond zich vastbeet in zijn been, tot woede van omstanders die de agent en zijn hond aanvielen. De beelden van het incident leidden tot verontwaardiging.

De demonstratie tegen de coronamaatregelen op 14 maart werd op bevel van burgemeester Van Zanen ontbonden. De politie beval de deelnemers verschillende keren vergeefs om te vertrekken, waarop het Malieveld werd ontruimd. Dat leidde tot schermutselingen tussen politie en demonstranten.

Bij het voorval met de man die het bierblik gooide lukte het de omstanders om de arrestant uit handen van de politie te krijgen, waarop hij ervandoor ging. Later is hij opnieuw opgepakt, maar een strafzaak tegen hem is geseponeerd met het oog op zijn verwondingen. "Een straf zou weinig toevoegen", stelt het Openbaar Ministerie.