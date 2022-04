'Nederlandse Julio Iglesias' naar America's Got Talent

William Jansen- artiestennaam William Janz- is binnenkort te zien in America's Got Talent. De 'Nederlandse Julio Iglesias' uit Rijswijk hoopt via de talentenjacht door te breken in de Verenigde Staten.

Jansen kreeg in 2020 al de uitnodiging om in Los Angeles mee te doen, maar de coronapandemie gooide toen roet in het eten. Hij dankte de uitnodiging aan het bereiken van de halve finale van de Spaanse variant van de talentenjacht.

"Dat was in het hol van leeuw. Het kon óf helemaal mislukken, óf het werd helemaal te gek. En het werd het laatste", zegt hij tegen Omroep West. Daarna kreeg Jansen naar eigen zeggen aanbiedingen tot in Zuid-Amerika aan toe.