Celstraffen tot 5 jaar geëist om fatale ontgroening in Leuven

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen de hoofdverdachte in een zaak die draait om een fatale ontgroening eind 2018 in Leuven. Voor de dood van de 20-jarige student Sanda Dia staan achttien verdachten terecht. Tegen allen zijn celstraffen geëist.

Het OM wil ook dat de hoofdverdachte, bijgenaamd 'Janker', een boete van 8000 euro betaalt en de komende vijf jaar geen openbare functies kan bekleden. Ook mag hij gedurende die periode niet deelnemen aan verkiezingen, als het aan het OM ligt.

Het OM wil dat een tweede verdachte vier jaar en twee maanden de gevangenis in gaat. Tegen de andere zestien werd tussen de anderhalf en tweeënhalf jaar celstraf geëist. De groep wordt verdacht van onopzettelijke doding, onterende behandeling en het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg.

Volgens het OM hebben de verdachten, allemaal lid van het opgeheven studentendispuut Reuzegom, "weinig schuldbesef", schrijft de Belgische omroep VRT. De studenten hadden tijdens het extreme ontgroeningsritueel eerder kunnen ingrijpen, vindt de openbaar aanklager. De zaak houdt België al jaren bezig.

Gedwongen drank en vissaus drinken

De ontgroening van Dia en twee medestudenten in december 2018 duurde twee dagen. Op de eerste dag werd de student gedwongen om grote hoeveelheden drank te drinken. Dia raakte bewusteloos en in die staat werd er door de andere studenten over hem heen geplast. Ook sloten de studenten de kranen in zijn studentenhuis af, zodat hij geen water kon drinken om bij te komen.

Op de tweede dag vond de ontgroening plaats in een blokhut in een bos bij Antwerpen. Daar moesten Dia en twee medestudenten urenlang in ijswater in een gat zitten, terwijl ze urine en vissaus moesten drinken. Ook moesten ze een levende vis doorslikken. Dia overleed later aan meervoudig orgaanfalen door de grote hoeveelheden zout die hij had binnengekregen.

Aanvankelijk legde de Katholieke Universiteit Leuven de betrokken studenten een maatschappelijke taakstraf op en moesten zij een essay schrijven. Dit leidde in België tot veel onbegrip. De universiteit stelde vervolgens een nieuw onderzoek in, op basis waarvan de studenten alsnog werden geschorst.

De uitspraak in het proces wordt op zijn vroegst eind mei verwacht.