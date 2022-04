Fransen kiezen Macron of Le Pen, veel thuisblijvers én tegenstemmers verwacht

Odoxa vroeg de kiezers naar hun motivatie om vandaag te stemmen. Slechts 39 procent zei op een kandidaat te willen stemmen 'uit overtuiging'. 41 procent zei vooral te stemmen op de ene kandidaat om te voorkómen dat de andere kandidaat wordt gekozen.

En dat gaat niet altijd van harte. Vooral linkse kiezers vinden het moeilijk om op de liberale Macron te stemmen met als doel de rechts-radicale Le Pen tegen te houden.

"We stemmen met pijn in ons hart voor de ene kandidaat om nóg meer rampspoed met de ander te voorkomen", vatte hoofdredacteur Edwy Plenel van nieuwssite Mediapart het linkse sentiment samen. "Het is een stem met het hoofd en niet met het hart."

Die politieke worsteling stem je vóór iemand, stem je tégen iemand of stem je niet maakt het moeilijk om exact te voorspellen wat kiezers uiteindelijk echt doen in het stemhokje. Wat wel vaststaat: Frankrijk is een sterk verdeeld land.

Anti

De paradoxale haat-liefde-verhouding van de Fransen met zowel Macron als Le Pen leidt tot polarisatie. "Bij de vorige verkiezingen in 2017 was er een grote groep anti-Lepenisten. Maar nu is er voor het eerst ook een grote groep anti-Macronisten", zei onderzoeker Pascal Perrineau.

Die scherpe tegenstellingen werpen nu al, in combinatie met de verwachte lage opkomst, een schaduw over het komende presidentschap, wie er ook wint.