Franse peilingen: Macron loopt licht uit op Le Pen

Emmanuel Macron was gisteren in Saint-Denis, een beruchte voorstad van Parijs, waar hij vooral op zoek was naar de kiezers van de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon. Die eindigde in de eerste verkiezingsronde als derde en mag niet meedoen aan de tweede ronde.

Mélenchon riep zijn kiezers aan het eind van de eerste verkiezingsdag op 10 april op om zeker niet op Marine Le Pen te stemmen, maar gaf niet het advies om dan maar voor Macron te kiezen. Macron kreeg in Saint-Denis dan ook een wisselende ontvangst. Verwacht wordt dat veel van de linkse kiezers thuis blijven of blanco stemmen.

Macron wordt gezien als de kandidaat van de rijken en de gevestigde orde in Frankrijk. Le Pen wekt veel sympathie bij mensen met lage inkomens. Vandaag worden de laatste peilingen verwacht.