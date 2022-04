In Macrons thuisstad Amiens wilden ze een andere president, nu twijfelen kiezers

Jongeren als Cissé worden ook niet aangemoedigd door de partij van Mélenchon om op Macron te stemmen in de hoop Le Pen tegen te houden. Evelyn Becker is raadslid in Amiens, maar kan het niet over haar hart verkrijgen om de president uit haar stad een handje te helpen. "We raden mensen aan om tegen Le Pen te stemmen. Dat kun je doen door op Macron of blanco te stemmen. Dat is een persoonlijke keuze."

Ze ziet in dat het een risico is en dat ze daarmee Le Pen in het zadel helpt. Dat wil ze absoluut niet. "Le Pen zou een catastrofe zijn voor iedereen. We zijn tegen haar racisme. Dus het is inderdaad een risico. Ik weet niet wat er zondag gaat gebeuren."

Macron moet het daarom van jongeren als Evan hebben. "Een Frankrijk onder Le Pen zou een Frankrijk zijn dat zich buiten Europa plaatst. Zich afsluit van de wereld. En dat wil ik niet." Dus gaat hij op Macron stemmen. Met tegenzin.