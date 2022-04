D66-top door het stof: affaire had eerder consequenties moeten hebben

De top van D66 is door het stof gegaan over affaire rond prominent partijlid Frans van Drimmelen. Partijleider Kaag zei in een persconferentie dat het grensoverschrijdend gedrag eerder consequenties had moeten hebben. "Ook ik heb hierin niet doorgepakt en dat neem ik mezelf kwalijk."

Kaag benadrukte verder dat ze zich graag eerder had uitgesproken, maar volgens haar moest het bestuur eerst een nieuwe weging maken. "Grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid zijn voor mij in dit soort processen van groot belang."

Partijvoorzitter Victor Everhardt erkende dat D66 is er als werkgever niet in geslaagd is een veilige werkomgeving te bieden. "We maken als landelijk bestuur onze excuses aan het slachtoffer, maar ook aan al onze leden."

Afgelopen maandag hadden honderden partijleden opening van zaken geëist. Van Drimmelen was partijstrateeg en voorzitter van de talentencommissie van D66. Naar aanleiding van een klacht over grensoverschrijdend gedrag tegen hem werd een onderzoek ingesteld en er verscheen een rapport.

Het openbare deel van het rapport verscheen in 2021 - enkele weken voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar het vertrouwelijk deel, waarin werd gesproken van stalking, bedreiging en chantage van een D66-medewerker, werd door de partijtop onder de pet gehouden, onthulde de Volkskrant vorige week. In het rapport staat ook dat de politie een officieel waarschuwingsgesprek met Van Drimmelen heeft gevoerd.

Te afstandelijk

Kaag benadrukte in de persconferentie dat ze de inhoud van het vertrouwelijke deel niet kent. "Nee, nog steeds niet en dat is terecht. Er zijn strikte afspraken over wie er toegang heeft." De partijleider heeft wel een aantal keer telefonisch contact gehad met de vrouw, die Kaag wilde overtuigen van de ernst van de zaak.

"Ik heb haar, ondanks haar twijfel, aangespoord om deel te nemen aan het onderzoek", zei Kaag, die erkende dat ze wellicht te afstandelijk was geweest. "Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad van geleden pijn en dat is verschrikkelijk." Kaag zei verder dat de partij zowel in 2016, toen het speelde, als vorig jaar voortvarender had moeten handelen.

Gisteren werd bekend dat Van Drimmelen onder grote druk uit de partij is gestapt. Ook trekt hij zich terug uit zijn advies- en lobbykantoor. In zijn verklaring betuigt hij spijt aan de vrouw, met wie hij een relatie had. Van Drimmelen erkent dat hij, nadat de vrouw de relatie had verbroken, "verschillende domme dingen" heeft gedaan.

Kijk hier hoe Kaag erkent dat ze "uit menselijk oogpunt" anders had moeten handelen: