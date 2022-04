Voorjaarsnota in laatste fase: 'Kabinet draait veel cadeautjes terug'

In de laatste fase van de onderhandelingen over de Voorjaarsnota moeten de regeringspartijen voor miljarden versleutelen aan de oorspronkelijke plannen uit het coalitieakkoord. Vooral voor ondernemers verdwijnen er een aantal voorgenomen belastingverlichtingen, puur omdat het kabinet anders geld tekort komt.

Bedrijven blijven toch belasting in het hogere tarief betalen over winsten boven de 200.000 euro. De regeringspartijen waren van plan om de grens te verhogen naar 400.000 euro, maar dat kost een miljard euro per jaar. Die houdt het kabinet nu in de zak. Ook over het verhogen van de winstbelasting wordt onderhandeld.

De expatregeling, een loonbelastingvoordeel voor bedrijven die werknemers uit het buitenland halen, verdwijnt mogelijk helemaal. Ondernemers moeten dan weer over het hele loon belasting betalen.

Het belastingtarief dat directeur-grootaandeelhouders in box 2 betalen gaat mogelijk omhoog. En de grootaandeelhouders worden mogelijk verplicht een 'marktconform' salaris aan zichzelf uit te keren, waarover dan weer belasting moet worden betaald. Het voordeel dat zij geld in hun bv kunnen laten zitten verdwijnt dan.