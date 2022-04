Rusland claimt inname Marioepol, sluit Azovstal-terrein hermetisch af

Correspondent Geert Groot Koerkamp over hoe belangrijk de inname van Marioepol is voor Rusland:

"Het Russische leger is al bijna twee maanden bezig en het is in die tijd nog niet gelukt om een niet zo heel grote stad als Marioepol in te nemen. Dat steekt natuurlijk.

Een tweede punt is dat het bijna 9 mei is, de belangrijkste feestdag in Rusland. Dan wordt de overwinning op Hitler gevierd met een grote militaire parade in Moskou. Poetin moet daar een mooi verhaal kunnen afsteken. Dit is dan in ieder geval iets wat hij als overwinning kan presenteren.

Je ziet ook dat Poetin de inname expliciet zo noemt. Hij zei tot twee keer toe dat dit 'een succes' is, dat de Russische militairen 'helden' zijn en daarvoor moeten worden onderscheiden, ook zij die het leven hebben gelaten. Die retoriek sluit aan op de algehele stemming rond 9 mei."