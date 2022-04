Duitse veiligheidsdienst ziet meer antisemitisme 'in midden samenleving'

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst waarschuwt voor de oprukkende Jodenhaat in het land. Het aantal antisemitische incidenten neemt toe en vormt slechts "het topje van de ijsberg", zegt de president van het Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang.

Hij signaleert dat antisemitische opvattingen steeds vaker ook door mensen in "het midden van de Duitse samenleving" worden omarmd. Daarmee wordt volgens hem een brug geslagen tussen het debat in de samenleving en extremistische ideologieën.

Antisemitische uitingen komen in Duitsland voor bij de protesten tegen de coronamaatregelen, bij het conflict tussen Israël en de Palestijnen en in enkele gevallen ook rond de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen, zegt Haldenwang. Internet fungeert volgens hem als een voedingsbodem voor Jodenhaat.

Nog nooit zoveel incidenten

In 2020 werden er in Duitsland 2351 antisemitische incidenten geregistreerd, waarvan 57 gewelddaden. Het aantal incidenten stijgt onafgebroken sinds 2015 en was het hoogste sinds het begin van de registratie in 2001. In vergelijking met 2019 was er een stijging van ruim 15 procent.

In Duitsland wordt al langer gewaarschuwd voor het toenemend antisemitisme. Bij het 70-jarig bestaan van de Joodse Raad in september 2020 noemde bondskanselier Merkel het een schande dat veel Joden zich niet veilig voelen in Duitsland. "We weten hoe snel woorden kunnen worden omgezet in daden", zei Merkel toen, met een verwijzing naar het Duitse oorlogsverleden.