Merkel veroordeelt antisemitisme bij demonstraties tegen Israël

In Bonn werden stenen naar een synagoge gegooid, in Mannheim sneuvelde een ruit van een synagoge en in Düsseldorf werd brand gesticht op een stenen monument voor een synagoge die door de nazi's tijdens de Kristallnacht in 1938 werd vernield.

Bij meerdere demonstraties werden Israëlische vlaggen verbrand. De Duitse president Steinmeier noemde de incidenten strafbaar: "Iedereen die een vlag met een Davidsster verbrandt en antisemitische leuzen schreeuwt, misbruikt niet alleen het demonstratierecht, maar pleegt ook misdrijven die vervolgd moeten worden."

De Duitse politie heeft de bewaking bij synagoges en Joodse instellingen verder opgeschroefd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt alles te doen "wat menselijk mogelijk is" om Joodse gebouwen te beveiligen.

Justitie onderzoekt of demonstranten strafbare feiten hebben gepleegd. Volgens de Duitse regering bestaat het "daderspectrum deels uit islamisten en uit linkse activisten".

Demonstratie bij Israëlische ambassade Den Haag

Ook in Nederland is deze week gedemonstreerd tegen Israël, voor zover bekend zonder dat er antisemitische leuzen geroepen werden. In Den Haag werden bij de Israëlische ambassade woensdag wel Israëlische vlaggen vertrapt en kapotgescheurd. De politie zei tegen de NOS geen signalen te hebben dat de beveiliging bij Joodse gebouwen in Nederland is opgeschaald.

Vanmiddag staat er van 17.00 uur tot 19.00 uur een pro-Palestijnse demonstratie gepland bij de Jaarbeurs in Utrecht. Die is onder meer aangekondigd op het Instagram-account van influencer Marwa Juice.

Bij het vorige grootschalige conflict tussen Israël en Hamas, in 2014, vonden ook hier antisemitische incidenten plaats bij demonstraties. In de Schilderswijk in Den Haag droegen demonstranten IS-vlaggen mee, werden doodsbedreigingen aan het adres van Joden geuit en werd de Hitlergroet gebracht.