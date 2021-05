Demonstratie bij Israëlische ambassade in Den Haag

Bij de Israëlische ambassade in Den Haag hebben enkele honderden mensen vanmiddag gedemonstreerd tegen Israël. Ze droegen overwegend Palestijnse vlaggen en luisterden naar toespraken. Ze hielden zich lang niet allemaal aan de coronamaatregelen, is te zien op beelden.

Ook werden Israëlische vlaggen vertrapt en kapotgescheurd. Toen de demonstratie was afgelopen, waren er korte tijd verkeersproblemen in de buurt omdat mensen over de openbare weg liepen.

Gisteren was er een soortgelijke demonstratie in Rotterdam.

De politie zegt tegen de NOS dat er geen signalen zijn dat de beveiliging van Joodse gebouwen in Nederland is opgeschaald. "Die beveiliging is overigens al goed op orde", zegt een woordvoerder.