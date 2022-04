Bloemencorso haalt de hyacinten noodgedwongen van ver

Het heeft meer voeten in de aarde dan gedacht, het Bloemencorso Bollenstreek dat komende zaterdag van Noordwijk naar Haarlem rijdt. Er zijn in de bollenstreek te weinig (goede) bloemen voor de praalwagens. De kwekers wijken noodgedwongen uit naar de Kop van Noord-Holland.

Het Bloemencorso Bollenstreek is jaarlijks goed voor een miljoen bezoekers. Komende zaterdag gaat het voor het eerst in twee jaar door. Maar probleemloos gaat het niet. Door het relatief warme voorjaarsweer in maart en de hagel- en sneeuwbuien die daarop volgden, zijn vooral heel veel hyacinten niet bruikbaar. "Het is op z'n Hollands gezegd 'op z'n gat af', het 'ken' net", zegt Ted Kortekaas, verantwoordelijk van het corso bij NH Nieuws.

Kortekaas is samen met een groep van twintig mensen nu al een week fulltime bloemen aan het koppen tussen Vogelenzang en Noordwijk. Er zijn 1,3 miljoen bloemen nodig, Het koppen loopt voorspoedig, mede door het mooie droge weer. Maar om voldoende goede bloemen te krijgen voor de praalwagens, moet de organisatie uitwijken. "Ik denk dat we zo'n 15 procent van alle bloemen uit de Kop van Noord-Holland halen en dat is redelijk uitzonderlijk", aldus Kortekaas.

Bloemen uit Frankrijk

Dat is jammer, maar geen spelbreker, relativeert de bloemenman. Een aantal jaren geleden was de kwaliteit van de bloemen veel slechter, toen zijn er zelfs bloemen uit Frankrijk gehaald.

Er is de organisatie veel aan gelegen om het Bloemencorso komende zaterdag tot een succes te maken. Het is de door corona uitgestelde 75ste editie en het eerste corso sinds de Nederlandse corsocultuur vorig jaar werd opgenomen op de Unesco-lijst met immaterieel erfgoed.

In de binnenstad

De praalwagens van het Bloemencorso Bollenstreek vertrekken op zaterdag 23 april in Noordwijk voor een route van 42 kilometer dwars door de bollenstreek naar Haarlem, waar ze zondag nog een hele dag in de binnenstad te bekijken zijn.

Kortekaas kan niet wachten: "Vrijdag, als de wagens de hal uitrijden, dan ben ik tevreden en klaar. En tijdens het corso op zaterdag heb ik de mooiste plek. Dan fiets ik tussen de wagens door en als je dan alle mensen langs de weg ziet staan en ziet genieten: ja, dat is waar we het voor doen."

De traditie van corso's gaat al jaren terug, zoals ook te zien is op deze beelden uit 1948: