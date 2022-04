D66 geeft toe aan roep om openheid over grensoverschrijdend gedrag

Het D66-bestuur brengt vrijdag conclusies naar buiten over grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. De partijtop geeft daarmee gehoor aan een eis van meer dan 200 leden. Zij hadden in een open brief opening van zaken geëist in de affaire rond Frans van Drimmelen.

De leden eisen vandaag in een open brief dat de partijtop voor eind deze week opheldering geeft over haar rol bij het verborgen houden van het grensoverschrijdend gedrag van de partijprominent. "We horen de terechte wens van de leden om snel van ons te horen en om zoveel mogelijk open te zijn", zegt het partijbestuur in een reactie. Meer details zijn niet gegeven.

Van Drimmelen, die werkt als lobbyist, was partijstrateeg en oud-voorzitter van de talentencommissie van D66. Naar aanleiding van een klacht tegen hem werd een onderzoek ingesteld en er verscheen een rapport. Het openbare deel van het rapport verscheen in 2021 - enkele weken voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar het vertrouwelijk deel, waarin werd gesproken van stalking, bedreiging en chantage, werd door de partijtop onder de pet gehouden, onthulde De Volkskrant.

Het partijbestuur kondigde gisteren aan het onderzoek uitgevoerd door bureau Bing opnieuw te zullen bestuderen. "Dat doen we met de zorgvuldigheid die deze situatie vraagt", laat het bestuur nu weten. Of er sancties tegen Van Drimmelen zijn getroffen. is overigens niet duidelijk. De partijtop wilde daar eerder niets over kwijt.