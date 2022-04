D66 kijkt opnieuw naar rapport grensoverschrijdend gedrag partijprominent

Het partijbestuur van D66 gaat opnieuw kijken naar een onderzoek dat is gedaan naar grensoverschrijdend gedrag door een partijprominent. Aanleiding is berichtgeving door de Volkskrant, dat een vertrouwelijk deel van het rapport meer dan een jaar onder de pet zou zijn gehouden door de partijtop.

In een schriftelijke verklaring staat dat het huidige bestuur "in grote zorgvuldigheid het rapport, dus het openbare en het vertrouwelijke deel, gaat wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan".

De zaak draait om Frans van Drimmelen, een bekende lobbyist en partijstrateeg van D66. Volgens de Volkskrant staat in het vertrouwelijke deel van het rapport dat hij zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan stalkgedrag. Hij zou een vrouwelijke medewerker hebben bedreigd en gechanteerd. Er staat ook in dat de politie een officieel waarschuwingsgesprek met hem voerde.

Nooit openbaar

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart vorig jaar zei partijleider Kaag dat uit het onderzoek was gebleken dat binnen D66 geen sprake was van "een structureel onveilige omgeving". Die uitspraak was gebaseerd op het openbare gedeelte van het rapport, maar de onderzoekers gingen ondertussen door met het opvragen van informatie. De conclusies daarvan zijn nooit openbaar gemaakt.

Het bestuur zegt nu dat Kaag "geen inzage" heeft gehad in de vertrouwelijke bijdrage bij het rapport van onderzoeksbureau BING. Dat hoort volgens het bestuur ook niet, omdat Kaag niet de opdrachtgever was, maar het toenmalige bestuur.

'Veilige partij voor iedereen'

Kaag zegt vandaag opnieuw dat haar partij een veilige partij moet zijn voor iedereen. "Daarom steun ik het besluit van het huidige bestuur om met nieuwe ogen te kijken naar de beide delen van het rapport."

Het huidige bestuur van de partij blijft erbij dat uit het BING-onderzoek niet gebleken is dat er sprake was van seksuele intimidatie of machtsmisbruik door Van Drimmelen. Het onderzoeksbureau heeft dat vandaag opnieuw bevestigd tegen het bestuur.

"Dat betekent niet dat er destijds geen sprake kan zijn geweest van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag", legt het bestuur in de verklaring uit. In het openbare gedeelte van het rapport stond wel dat er gesprekken zijn geweest met politie, maar daar werd verder niet over uitgeweid. Die toelichting stond wel in het vertrouwelijke gedeelte.

Maar dat deel is om privacy-redenen alleen gedeeld met de betrokkenen, de toenmalige partijvoorzitter en de vice-partijvoorzitter. "Het initiatief en de wens tot vertrouwelijkheid komt niet van D66. We respecteren deze uiteraard wel", staat in de verklaring.