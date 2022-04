Peiling onder docenten voor andere vakantie-indeling bij nieuwe coronagolf

De Algemene Onderwijsbond AOb houdt een peiling onder de leden over maatregelen die scholen moeten nemen bij een volgende coronagolf. De onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma maakten gisteren bekend dat basis- en middelbare scholen in zo'n geval alleen nog deels mogen sluiten. Ook in het mbo en hoger onderwijs moeten lessen en colleges in ieder geval deels doorgaan.

Tijdens de twee coronajaren waren scholen wekenlang dicht en gaven ze digitaal onderwijs. De nieuwe strategie van de beide ministers is om de scholen zoveel mogelijk open te laten. Dat kan gevolgen hebben voor de schoolvakanties, die moeten wellicht anders worden ingedeeld.

Omdat het coronavirus vooral in de winter rond gaat, is het plan om de kerstvakantie zo nodig een week langer te maken en de zomervakantie een week korter.

Voorrang bij vaccinatie

AOb-voorzitter Tamar van Gelder spreekt van een ingrijpende maatregel. "Het heeft grote impact op het onderwijspersoneel en de bonden moeten hierover meepraten." Daarom is er een peiling onder leden en niet-leden, waarin de bond vraagt of zij de vakantie-aanpassing steunen. Ook kan het onderwijspersoneel zeggen welke vakantie moet worden aangepast als de kerstvakantie met een week wordt verlengd.

Ventilatie, zelftesten en vaccineren zijn andere maatregelen om de scholen open te kunnen houden. De AOb wijst erop dat onderwijspersoneel geen voorrang krijgt bij vaccinatie. Van Gelder: "Het uitgangspunt is dat het onderwijs zoveel mogelijk open blijft. Als je dat wil, moet je iets extra's doen. Regel dan wél die voorrang en zorg dat de ventilatie overal op orde is."

Bij de aanpak op de lange termijn hoort volgens de AOb ook een fonds waarmee leraren en ondersteuners met longcovid een extra ziektejaar kunnen krijgen. Eerder had de bond een speciaal meldpunt voor onderwijspersoneel met langdurige klachten. Ruim 1200 onderwijsmedewerkers meldden zich en 60 procent van hen weet zeker op school te zijn besmet. Nog eens 20 procent van de melders heeft er een sterk vermoeden van.