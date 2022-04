Zinken van vlaggenschip Moskva is 'blamage voor Rusland'

Zeker is dat het verlies van de Moskva (Moskou) een grote klap is voor Rusland. "Dit was het stafschip in de Zwarte Zee. Dat betekent dat het een belangrijke coördinerende rol heeft", zei Rob Kramer, oud-commandant Zeestrijdkrachten gisteren in Op1. "Dit schip was het focuspunt van alle communicatie. Het cement van de operatie. De hersenen. Met de staf aan boord, en de faciliteiten aan boord om daadwerkelijk die staffunctie uit te kunnen voeren. Eigenlijk was het een varend hoofdkwartier."

De Moskva behoort tot de Slava-klasse. Van die schepen zijn er drie gebouwd. De andere twee liggen in het oostelijke deel van de Middellandse Zee, maar die kunnen niet naar de Zwarte Zee doordat de zeestraat bij Turkije gesloten is.

Als Oekraïense raketten de Moskva daadwerkelijk tot zinken hebben gebracht, waren de Russen onvoldoende voorbereid op een aanval, denkt Kramer. "Want als je goede voorbereidingen treft maak je het schip helemaal waterdicht. Je doet de deuren dicht en zet de ventilatie uit. Als je dat niet doet, verspreiden de explosie en rook zich razendsnel door dat schip. De vuurbal gaat dan als een razende door dat schip heen. De vraag is: waren ze hierop voorbereid of niet? Als je dat niet bent, ben je kwetsbaar."

Door het verlies is het niet waarschijnlijk dat Rusland op korte termijn een amfibische operatie begint, met als doel bijvoorbeeld Odessa. De operationele capaciteit in de Zwarte Zee is nu beperkt, zeggen experts. Voor de gehele Russische operatie zal het verlies waarschijnlijk geen grote impact hebben.