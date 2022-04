'Aanval of niet, militaire rol van vlaggenschip Moskva is voorlopig uitgespeeld'

Hoe de brand op de Moskva in de Zwarte Zee ook is ontstaan, het Russische oorlogsschip is zwaar beschadigd en dat is een enorme klap voor het Russische leger, zeggen experts.

Oekraïne claimt dat het schip met aan boord 500 militairen zwaar beschadigd is door een raketaanval. Het schip begon volgens het Oekraïense leger te zinken, maar onduidelijk is of het daadwerkelijk is gezonken.

Rusland zegt dat de brand met onbekende oorzaak onder controle is, dat de explosies zijn gestopt, de belangrijkste bewapening niet is beschadigd en dat het schip naar een haven wordt gesleept. Over eventuele doden en gewonden is niets bekend. De Moskva is uitgerust met een arsenaal aan raketten om allerlei doelwitten uit te schakelen: van onderzeeërs tot straaljagers en gronddoelwitten.