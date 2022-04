Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer op 70-jarige leeftijd overleden

Mark Rutte Gebruiker geverifieerd door Twitter @MinPres

Het plotselinge overlijden van Alex Brenninkmeijer is intens verdrietig. Een kritisch denker die stond voor het recht en rechtvaardigheid, wat terug te zien was in zijn werk als Nationale Ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer. Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte toe.