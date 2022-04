Belastingdienst inmiddels door 145 slachtoffers toeslagenaffaire in gebreke gesteld

Een van de ouders die de Belastingdienst in gebreke heeft gesteld is Mariëlle Nijland. Zij wacht al sinds januari 2021 op een herbeoordeling, maar omdat ze die in december nog niet gekregen had,besloot ze de Belastingdienst in gebreke te stellen. "Ik hoopte dat ik de herbeoordeling daardoor sneller zou krijgen", zegt Nijland.

Maar het bleek geen effect te hebben. In maart kreeg ze een brief dat het de Belastingdienst niet gelukt was om binnen de termijn alsnog tot een herbeoordeling te komen. Ze krijgt daarom de maximale dwangsom van 1442 euro uitgekeerd.

"Het is van de zotte dat ze mij brieven sturen waar ze al een voorgedrukte ingebrekestelling bij in doen. Ik kan het opsturen en ketsjing, ruim 1400 euro aan publiek geld. Ik zou liever hebben dat ze mijn zaak snel behandelen."

Hoe kon het zover komen in de toeslagenaffaire? NOS op 3 zocht het uit: