Rechter verwerpt eis ex-partner in toeslagenaffaire, tot zomer wachten op compensatie

Het ministerie van Financiën hoeft niet te voorkomen dat schuldeisers geld kunnen opeisen van ex-partners in de toeslagenaffaire. De ex-partners met schulden moeten wachten op een compensatieregeling die speciaal voor hen wordt ontworpen. Dat heeft de rechter geoordeeld in een kort geding, dat is aangespannen door Roger Derikx.

Derikx en vermoedelijk duizenden andere ex-partners moeten nog minstens tot de zomer wachten op hun compensatie. Dan pas wordt het plan voor deze regeling voorgelegd aan de Tweede Kamer.

De rechtbank oordeelt dat de kans dat Derikx in aanmerking komt voor die partnerregeling 'reëel' is, en dat hij daarop moet wachten. De rechter draagt de staat wel op om contact op te nemen met de schuldeiser die loonbeslag heeft gelegd op het inkomen van Derikx om na te gaan of uitstel mogelijk is.

De uitspraak roept bij Derikx gemengde gevoelens op. "Enerzijds is het een tegenvaller, anderzijds staan er wel wat punten in waar we wat mee kunnen. Zoals dat de staat toch in beweging moet komen. Het is geen oplossing voor mijn situatie op dit moment maar het zet de deur wel weer een klein beetje open voor mensen zoals mij."

Scheiding

Het gezin van Roger Derikx kreeg vanaf 2010 te maken met invorderingen van de Belastingdienst. De spanningen en financiële problemen die daarvan het gevolg waren, leidden volgens Derikx in 2014 tot een scheiding.

De ex-vrouw van Derikx is erkend als gedupeerde, maar Derikx zelf niet. Dat komt doordat de Belastingdienst voor de compensatie alleen kijkt naar de ouder die ooit de kinderopvangtoeslag aanvroeg. Reden hiervoor is dat sommige gedupeerde gezinnen anders twee keer de 30.000 euro zouden krijgen die bestemd is voor alle gedupeerde huishoudens.

Pauzeknop voor schulden

Het gevolg is ook dat ex-partners zoals Derikx geen gebruik kunnen maken van andere regelingen. Zo worden schulden niet kwijtgescholden en loopt nu voor hen ook het zogeheten moratorium, de pauzeknop voor hun schulden, af.

Derikx heeft juist na een lange periode van financiële problemen weer een baan en een huis, maar krijgt door deze situatie nu dus weer te maken met loonbeslag en deurwaarders. Naar schatting 7000 tot 9800 andere ex-partners zullen komende maanden in dezelfde positie komen.

Roger Derikx liep in 2019 geëmotioneerd weg van de publieke tribune in de Tweede Kamer. Hij legde toen uit waarom het debat hem te veel werd: