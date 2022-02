Gemeenten willen grotere rol in 'onbeheersbare' toeslagenaffaire

Heijkoop heeft vorig jaar in een evaluatie bij het kabinet al aangegeven dat er "fundamentele keuzes" zijn gemaakt die de afhandeling van de toeslagenaffaire niet hebben geholpen, onder meer door zonder duidelijk plan een algemene compensatieregeling aan te kondigen. Daarbij was het kabinet volgens hem te veel gericht op beeldvorming.

Heijkoop zegt dat het kabinet inmiddels ook beseft dat het anders moet. "Daarom is het belangrijk om nu echt gezamenlijk op te trekken en daarin zal een grotere rol voor gemeenten weggelegd zijn", zegt hij.

'Operatie fors versnellen'

Allereerst moet er volgens hem "strakker" en sneller geselecteerd worden in zaken als blijkt dat mensen zich onterecht voor compensatie hebben aangemeld. Daarbij helpt het als de Belastingdienst vrijgeviger wordt met het delen van informatie uit dossiers, zegt hij. Dat is volgens Heijkoop al een tijdje een hoofdpijndossier, onder meer vanwege privacyoverwegingen.

Heijkoop: "Maar de Belastingdienst is redelijk goed in staat om via selectie te zien of iemand überhaupt kinderen heeft of in verleden kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. Die gegevensdeling moet veel beter en hebben we ook allebei uitgesproken."

Op die manier versnelt de afhandeling en krijgen gemeenten volgens Heijkoop ook meer zicht op mensen die de hulp het hardst nodig hebben. "Bijvoorbeeld als mensen dakloos dreigen te raken of zwaar in de schulden zitten. Nu kunnen we heel beperkt meekijken met deze mensen en heel erg op hoofdlijnen", zegt Heijkoop.

"We zijn hier ook met het het kabinet over in gesprek. Hoe kunnen wij als gemeenten hier een grotere rol in pakken en de operatie voor deze gedupeerden fors versnellen?"