Acht toeslagenouders zijn vertrouwen kwijt en stappen naar rechter om schadevergoeding

De ouders die naar Spiertz zijn gestapt, zijn volgens hem hun huis kwijtgeraakt, hebben banen verloren, zien hun kinderen al jaren niet meer of zijn arbeidsongeschikt geraakt. Eén van hen is in de daklozenopvang terechtgekomen. "Er is hen zo veel onrecht aan gedaan. Het voelt, zo vertellen ze me, alsof ze tien jaar onschuldig in de cel hebben gezeten."

De betrokken ministeries krijgen morgen een brief van de twee advocaten. Ze hopen dat er dan nog buiten de rechter om een regeling kan worden getroffen. Als dat niet lukt, zetten ze de rechtszaak door. "We hebben de zaak doordacht bekeken, beoordeeld en nu gaan we de volgende stap zetten die hard nodig is."