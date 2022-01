Verhoren enquête toeslagenaffaire beginnen over een jaar

De openbare verhoren in de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire beginnen februari volgend jaar. Behalve over het fraudebeleid gaat de enquêtecommissie zich ook buigen over informatie-uitwisseling en dienstverlening bij uitvoeringsinstanties.

Aanleiding voor de enquête zijn de parlementaire onderzoeken naar de toeslagenaffaire en naar het functioneren van organisaties als het UWV en het CBR. Beide onderzoekscommissies kwamen met harde conclusies en het rapport over de toeslagenaffaire leidde een jaar geleden tot de val van het derde kabinet-Rutte.

Een commissie die de enquête moest voorbereiden, is sinds vorig jaar zomer aan het werk en de eigenlijke onderzoekscommissie wordt volgende week ingesteld.

Tekortschietende dienstverlening en rechtsbescherming

De enquêtecommissie wil begrijpen hoe het komt dat "de wijze waarop de overheid fraude bestrijdt, heeft geleid tot tekortschietende dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers". De commissie is van plan te beginnen met "contextanalyse en verdiepingsonderzoek".

Daarna worden eerst besloten voorgesprekken gevoerd, van februari tot mei volgend jaar zijn de openbare verhoren. Volgens de planning is het eindrapport eind volgend jaar klaar.

De commissie die de enquête heeft voorbereid, stond onder voorzitterschap van D66-Kamerlid Belhaj. Zo goed als zeker wordt zij ook voorzitter van de enquêtecommissie.