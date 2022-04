VVD, D66: verdubbel de ambities voor groene waterstof

Nederland moet veel meer inzetten op de productie van groene waterstof. Regeringspartijen VVD en D66 roepen het kabinet op om afgesproken doelen meer dan te verdubbelen. "We hebben geen tijd meer te verliezen", zeggen ze.

In 2019 is in het Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 4 gigawatt aan vermogen te hebben voor de groene productie van waterstof. Maar VVD en D66 wijzen erop dat de wereld inmiddels is veranderd, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Daardoor willen we af van onze afhankelijkheid van Russisch gas.

Ze willen naar minstens 8 gigawatt vermogen, dat opgewekt wordt door windmolens op zee. Met de geproduceerde elektriciteit wordt dan via elektrolyse waterstof gemaakt.

Daarnaast moet er groene waterstof worden geïmporteerd, vinden de partijen. De duurzame brandstof moet in eerste instantie gebruikt worden door de zware industrie en in de transportsector, zoals de binnenvaart.

Nederland is volgens de VVD en D66 zeer geschikt voor een transitie naar waterstof. Ze wijzen op de Noordzee. waar de benodigde elektriciteit kan worden opgewekt, en op onze gasinfrastructuur.

Windparken reserveren

De windparken die gebouwd worden op de Noordzee moeten gereserveerd worden voor de productie van groene waterstof, vinden VVD en D66. En de 15 miljard euro die in het regeerakkoord is vrijgemaakt voor duurzame energie, zou voor een groot deel naar waterstof moeten gaan.

In het begin moet de overheid subsidie beschikbaar stellen, maar uiteindelijk moet het mogelijk zijn voor het bedrijfsleven om groenewaterstofprojecten op te zetten zonder subsidie.

Vanmiddag praat de Tweede Kamer met minister Jetten voor Klimaat en Energie over waterstof.