Nederland experimenteert met waterstofproductie op zee

De windparken die Nederland de komende paar jaar aanlegt, liggen relatief dicht bij de kust. Op weg naar 2030 komen ze steeds verder op zee te liggen, en na 2030 kan de afstand tot de kust zelfs oplopen tot 200 kilometer.

In Nederland ligt er al een uitgebreid netwerk van gaspijpleidingen op de bodem van de Noordzee, vergelijkbaar met het netwerk van de Gasunie op land. Niet alleen de olie- en gasbedrijven hebben er belang bij om te kijken of een deel van dat netwerk behouden kan blijven als de vraag naar olie en gas op termijn verdwijnt, zegt De Groot: "De Nederlandse overheid is voor 40 procent eigenaar van het platform waar we nu op staan, en van de pijpleidingen die op de bodem liggen. Het zou doodzonde zijn om dat weg te gooien en daarna opnieuw te beginnen met waterstofverbindingen."

'De leidingen liggen er al'

Ook netbeheerder Tennet onderzoekt samen met de Gasunie en de Deense netbeheerder Energinet de mogelijkheden van de productie van waterstof op zee. Tennet wil vooral meer duidelijkheid over de toekomstige vraag naar elektriciteit en waterstof van de industrie. "Of het op langere termijn kostenefficiënter is om waterstof op land of op zee te produceren is nu nog niet te zeggen"zegt Alan Croes, verantwoordelijk voor de energieplanning bij Tennet. "Daarom zijn onderzoeken nodig en is het goed om met kleine demonstratieprojecten ervaring op te doen."

Volgens René Peters van onderzoeksinstituut TNO kan de productie van waterstof op zee helpen om de kosten van de energie-infrastructuur op de Noordzee te verminderen: "Ten eerste liggen de pijpleidingen er al, dus dat maakt het goedkoop en snel inzetbaar om waterstof te vervoeren, maar het is ook voordeliger omdat het transport van energie via waterstofmoleculen minder verliezen oplevert dan in de vorm van elektriciteit."

Shell en het Duitse energiebedrijf RWE hebben al een overeenkomst getekend voor de bouw van een offshore waterstoffabriek voor de Duitse kust in 2028.