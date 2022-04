Vijlbrief gaat 'indringend' met NAM praten over afvalwaterinjectie Twente

Staatsecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) gaat "indringende gesprekken" voeren met de directie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over de voorgenomen hervatting van de opslag van giftig afvalwater in de bodem in Twente. Dat heeft hij toegezegd aan de Tweede Kamer.

Vijlbrief was door Kamerlid Omtzigt naar het parlement geroepen. De Kamer wil al langer dat de waterinjecties stoppen, vanwege de gevaren voor het milieu en de omgeving. Ook in Twente zelf is er veel verzet, ondersteund door cabaretier Herman Finkers.

De NAM heeft een vergunning om het water, dat vrijkomt bij de aardoliewinning in het Drentse Schoonebeek, te injecteren in lege gasvelden in Twente. De injecties liggen sinds december stil, nadat er onregelmatigheden waren geconstateerd, zoals een veel te hoge concentratie tolueen in het water.

Verscherpt toezicht

Dat wordt nu onderzocht en de NAM denkt in juni weer te kunnen beginnen met het winnen van olie en de waterinjecties. Vijlbrief is het met de Kamer eens dat dat alleen kan "als er geen enkele twijfel is over de veiligheid". Het Staatstoezicht op de Mijnen zal verscherpt toezicht houden, als het proces al hervat wordt.

Verschillende partijen drongen er bij Vijlbrief op aan dat hij de waterinjecties niet meer laat hervatten. Maar dat kan volgens de staatssecretaris niet, omdat de NAM een vergunning heeft die hij niet zomaar kan intrekken.

Van Twente naar Drenthe

De injecties in Twente stoppen sowieso aan het eind van dit jaar, heeft het bedrijf onlangs bekendgemaakt. Het afvalwater zal dan opgeslagen worden in de buurt van Schoonebeek, waar ook de oliewinning plaatsvindt.

Net als de Kamer wil Vijlbrief niet dat het probleem alleen maar verplaatst wordt van Twente naar Drenthe. Uiterlijk begin 2024 moet er bij Schoonebeek sprake zijn van een 'circulair systeem'. Dat wil zeggen dat het afvalwater verregaand gezuiverd wordt, zodat er alleen stoffen de grond in gaan die er ook uitgekomen zijn.

Toch zijn ook de omwonenden in Drenthe ongerust. Vijlbrief zegde toe dat ze bij de besluitvorming betrokken zullen worden via een inspraakprocedure.