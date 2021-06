Afvalwaterinjectie NAM in lege gasvelden Twente onder verscherpt toezicht

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat strakker toezien op de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente. Aanleiding is een gescheurde injectieput voor afvalwater in Rossum.

De scheur ontstond in 2017 maar is toen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet opgemerkt, onderzocht of gemeld bij de toezichthouder. De breuk werd pas in februari dit jaar bekendgemaakt door de NAM. Die legde vervolgens de injectie van afvalwater stil en stelde een onderzoek in naar de breuk.

Een onafhankelijke expert heeft in opdracht van het SodM naar de resultaten van het onderzoek gekeken en stelt dat de NAM niet adequaat genoeg heeft gehandeld.