Poetin prijst leger: 'nobele' doelstellingen in Oekraïne worden gehaald

"We hadden geen keus", herhaalde Poetin nogmaals over zijn ingrijpen. De 'genocide' in de Donbas moest worden gestopt, evenals de "groeiende invloed van neonazi's" in Oekraïne. "Het was slechts een kwestie van tijd", zei de Russische president, voordat er ingegrepen zou worden.

"Waarom in godsnaam maken we ons zo druk over die sancties?", vroeg Loekasjenko zich tijdens het bezoek hardop af. Belarus is een cruciale bondgenoot voor Rusland in het conflict. Vanuit dat buurland kon het Russische leger een deel van zijn troepenmacht Oekraïne insturen. Voor deze faciliterende rol is ook Minsk bestraft met zware sancties door onder meer de VS en de EU.

Vanzelfsprekend heeft dit Minsk en Moskou nog dichter bij elkaar gebracht. Wat de vandaag aangekondigde samenwerking op het vlak van bijvoorbeeld ruimtevaart gaat inhouden, is nog onbekend.