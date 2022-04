'Woonfraudezaken blijven liggen door capaciteitsproblemen en coronacrisis'

Wat is woonfraude?

Er is sprake van woonfraude als een huurder een woning niet gebruikt waarvoor die is bedoeld. Voorbeelden zijn het illegaal onderverhuren van een woning via Airbnb of aan familie en vrienden, dus zonder dat de verhuurder daar toestemming voor heeft gegeven. Ook het gebruik van een woning voor bijvoorbeeld prostitutie of het produceren van drugs valt onder woonfraude, evenals het ontvangen van post op een adres zonder er te wonen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld als iemand huurtoeslag aanvraagt op een bepaald adres, maar in werkelijkheid ergens anders woont.