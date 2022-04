Adoptie uit buitenland mag binnenkort weer, maar veel is nog onduidelijk

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) zal het plan maandag toelichten in een Kamerbrief, maar Sander Vlek van de Landelijke Vereniging van Adoptieouders is al "voorzichtig positief", vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij voerde gesprekken met het ministerie, maar is ook nog in afwachting van details. "We missen nog vrij veel informatie, maar wat wij het belangrijkst vinden is dat er een einde komt aan de adoptiestop. Door de stop dreigen kinderen vast te blijven zitten in kindertehuizen. Dat is zeer schadelijk voor ze."

Lijst met landen

In het nieuwe plan mogen volgens het AD alleen nog kinderen naar Nederland komen als zij in hun land van herkomst niet kunnen worden opgevangen. Of dat betekent dat er een lijst komt met landen van waaruit niet meer geadopteerd mag worden is echter onduidelijk.

Emeritus hoogleraar René Hoksbergen is positief over het plan. "Ik denk zelf dat het uitsluiten van misstanden voor 100 procent niet mogelijk is. Maar wel voor 99 procent." Wel wil hij nog meer duidelijkheid over mogelijke landen vanwaaruit adoptie niet mogelijk moet zijn.

"Er zijn bepaalde landen, zoals de VS, de Europese landen, Taiwan, China en dergelijke waar toch echt geen adoptiekinderen vandaan moeten komen. Die landen kunnen volledig voor hun kinderen zelf zorgen."

Scepsis

Bij sommige organisaties overheerst scepsis. "Volgens het kinderrechtenverdrag mag adoptie pas plaatsvinden nadat in het land van herkomst gezocht is naar passende andere mogelijkheden", zegt Sarah De Vos in het NOS Radio 1 Journaal. Zij is zelf geadopteerd en werkt bij het kenniscentrum ICDI, dat kritisch is over adoptie uit het buitenland. "De Nederlandse regering kan helemaal niet controleren wat dat land daaraan heeft gedaan, want Nederland heeft die bevoegdheid niet."

Voor Dirk Jan en zijn partner Christiaan zit er niet veel anders op dan af te wachten waar de minister mee komt. "We willen allebei een kind dat misschien in eigen land geen toekomst heeft. Dat willen we hier een toekomst bieden. Ik denk dat we veel liefde kunnen geven."

De achternamen van Dirk Jan en Christiaan zijn bij de redactie bekend, maar op hun verzoek weggelaten.