Dit weten we over raketaanval in Kramatorsk, stad van groot strategisch belang

Ook in een recent nieuwsbericht op het Russische staatskanaal Zvezda, dat wordt beheerd door het ministerie van Defensie, wordt de Totsjka-U-raket genoemd. In het artikel staat dat militairen uit Rusland en Belarus in februari lanceringen hebben uitgevoerd met het betreffende raketsysteem, als onderdeel van een gezamenlijke militaire oefening.

Hoe belangrijk is Kramatorsk?

Die stad ligt in het oosten van Oekraïne, in de provincie Donetsk. Het is een van de meest oostelijk gelegen plaatsen in het land waarvandaan nog treinen vertrekken. Volgens Oost-Europadeskundige Bob Deen van Instituut Clingendael is de stad van grote strategische waarde voor Oekraïne. "Het is een centrale plek in de Oekraïense verdediging van de hele Donbas. Daar komen de troepen samen, waarna ze de rest van de regio proberen te verdedigen."

De spoorverbindingen in de streek zijn cruciaal voor de aanvoer van Oekraïense troepenversterking, zegt Deen. "Die verbindingen helpen de Oekraïense strijdkrachten om hun troepen en manschappen snel te verplaatsen, terwijl de Russen vanuit Charkov een veel langere omweg moeten maken."

Daarom is Kramatorsk ook voor de Russen van strategisch belang. "Rusland wil de stad innemen om te voorkomen dat Oekraïne er troepen naar kan aanvoeren. In de Russische militaire strategie is Kramatorsk belangrijk om de hele Donbas in handen te krijgen." Deen wijst erop dat de stad op de route ligt tussen de iets noordelijker gelegen plaats Izium en Marioepol in het zuiden van Oekraïne.

Hij verwacht dat er nog zwaar zal worden gevochten in het gebied. "Kramatorsk en het nabijgelegen Slovjansk zijn steden waar in 2014 en 2015 ook heel hard om is gevochten. De Oekraïense strijdkrachten geven die niet zomaar op. Dus dit zal nog een bloedige strijd worden de komende dagen."