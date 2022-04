'Duitsland onderschepte gesprekken Russen over burgerdoden Boetsja'

De Duitse inlichtingendienst heeft radioverkeer onderschept van Russische militairen waarin wordt gesproken over burgerdoden in de Oekraïense plaats Boetsja. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.

In de plaats ten noordwesten van de hoofdstad Kiev werden afgelopen weekend veel doden gevonden nadat Russische troepen zich hadden teruggetrokken. Volgens de Oekraïners zijn er zeker 300 lichamen van burgers geborgen. Tientallen zouden zijn geëxecuteerd. Sommige doden lagen wekenlang op straat, bleek uit onderzoek van onder meer The New York Times.

Der Spiegel zegt dat er duidelijke verbanden zijn tussen het radioverkeer en een aantal slachtoffers die waren gefotografeerd. Zo praat een militair in een van de gesprekken over iemand die in Boetsja van zijn fiets is geschoten.

Westen beschuldigt Rusland

Oekraïne en het Westen achten Rusland verantwoordelijk voor de slachtoffers in Boetsja en spreken van oorlogsmisdaden. President Zelensky ging bij zijn bezoek aan de stad een stap verder, en noemde het genocide.

Het Kremlin ontkent bij hoog en bij laag erbij betrokken te zijn. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dat de beelden van de lichamen zijn geënsceneerd om de Russen in een kwaad daglicht te stellen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov over de gebeurtenissen in Boetsja: