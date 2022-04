Robeco krijgt boete voor gebrekkige controle op witwassen

Niet alleen grote banken hebben fouten gemaakt bij de controle op witwassen, ook beleggingsinstelling Robeco had de zaken niet op orde. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het bedrijf een boete opgelegd van 2 miljoen euro voor fouten die gemaakt zijn tussen juli 2018 en april 2020.

Het is de eerste keer dat de AFM een boete oplegt aan een financiële instelling voor zo'n overtreding. Eerder legde De Nederlandsche Bank boetes op aan verschillende banken. Het controleren van klanten en hun transacties is sinds 2007 volgens de wet verplicht voor financiële instellingen.

Bij Robeco was er het een en ander mis met de controles, zegt de AFM. De toezichthouder noemt het voorbeeld van een klant die veroordeeld was voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De klant stortte 100.000 euro op zijn rekening en liet dat bedrag daar een aantal jaar staan. Daarna liet hij het geld inclusief rente naar een nieuw opgegeven privérekening van een derde overboeken, zonder dat er alarmbellen afgingen.

Buitenlandse rekening

In een ander voorbeeld kon een cliënt zijn beleggingsrekening gebruiken om maandelijks geld van een buitenlandse rekening door te sluizen naar een andere rekening. Pas na ruim anderhalf jaar viel het patroon op bij Robeco en werd de klant om uitleg gevraagd.

De klant gaf aan dat het geld afkomstig was van zijn Amerikaanse werkgever en dat hij iedere maand van plan was het bedrag te sparen, maar dat hij het geld telkens toch nodig had. Bij Robeco namen ze daar genoegen mee. "Nadere uitleg afdoende", kwam in het klantendossier te staan.

Volgens de AFM geven de voorbeelden aan dat Robeco de controle op witwassen niet op orde had. Transacties werden onvoldoende geanalyseerd en er werd onvoldoende gecontroleerd of de gegevens over de klanten op orde waren. De toezichthouder vindt het opvallend dat Robeco in ruim drie jaar tijd maar één melding van een ongebruikelijke transactie heeft gedaan.

Robeco heeft de AFM beterschap beloofd.