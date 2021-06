Derde bank met problemen op controle witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) dreigt, na ING en ABN Amro, een derde bank te vervolgen voor onvoldoende controle op witwassen. Dat bevestigt De Nederlandsche Bank (DNB) na berichtgeving van De Telegraaf. DNB kan niet vertellen om welke bank het gaat vanwege toezichtvertrouwelijkheid. Het Openbaar Ministerie gaat verder met het strafrechtelijk onderzoek.

Na het tekortschieten van de witwascontrole door ING, waarna het OM voor bijna 800 miljoen heeft geschikt met de bank, bleken nog twee banken tekort te schieten in de witwascontrole. DNB liet dat weten aan het OM en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), schrijft minister Wopke Hoekstra in een Kamerbrief.

Een daarvan was ABN Amro, die in april dit jaar 480 miljoen euro schikte met het OM. DNB wil niet verder ingaan op het verloop van dit derde strafrechtelijk onderzoek en de soort bank.

Vervolging oud-bestuurders

Bij de ABN Amro-zaak zijn de oud-bestuurders, onder wie Gerrit Zalm, verdachten in het strafrechtelijk onderzoek. Mochten zij uiteindelijk voor de rechter komen, dan kunnen gevangenisstraffen tot twee jaar worden opgelegd.

Of zij worden vervolgd door het OM wordt nog onderzocht. Zo moet het OM nu bekijken of er voldoende bewijs is of de oud-bestuurders strafbare feiten hebben gepleegd. In de ING-zaak wordt de oud-topman Ralph Hamers persoonlijk vervolgd. Hij zei zelf "altijd in goed geweten te hebben gehandeld".