DNB roept Rabobank op het matje om gebrekkige witwascontrole, start straftraject

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank opgedragen om meer te doen om witwassen door klanten te voorkomen. Ook is de toezichthouder vanwege tekortkomingen bij Rabobank op dat gebied een straftraject gestart. De uitkomst daarvan is op dit moment nog niet bekend, zegt Rabobank in een persbericht.

Al in september 2018 eiste DNB dat Rabobank het klantenonderzoek, transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties moest verbeteren. Per 1 april 2020 moest de gehele klantportefeuille van Rabobank voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

In februari van dit jaar concludeerde DNB al dat Rabobank niet voldeed aan die eis en daarom een dwangsom van een half miljoen euro moest betalen. Nu zet DNB dus een volgende stap, omdat Rabobank nog steeds niet aan de eisen van de wet voldoet.

'Continu in gesprek'

"De afgelopen jaren hebben we onze know your customer-activiteiten (ken uw klant, red.) substantieel aangescherpt", zegt Rabobank-topman Wiebe Draijer over de zaak. "Dagelijks zetten zo'n 4500 medewerkers wereldwijd zich onverminderd in om verbeteringen door te voeren die nodig zijn. Het bouwen van een robuuste en toekomstbestendige kyc-organisatie is een voortdurend proces en heeft onze grootste aandacht. Hierover zijn we continu in gesprek met DNB."

De Nederlandsche Bank zegt in een reactie niets te kunnen toevoegen aan het persbericht van Rabobank. De twee andere grote banken in Nederland, ING en ABN Amro, kregen de afgelopen jaren grote boetes omdat ze witwassen onvoldoende tegengingen. In 2018 moest ING in een schikking 775 miljoen euro betalen. ABN Amro schikte in april van dit jaar voor 480 miljoen.