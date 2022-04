In grote brokken witte steen heeft Portugal het 'witte goud' ontdekt

Protesten van de dorpelingen hadden tot nu toe weinig resultaat, al verloopt het uitgeven van de concessies tergend langzaam door allerlei bezwaarschriften. Gomes laat het bosgebied zien waar de grond moet worden opengebroken.

"Het model dat we volgen om die lithium te winnen is hetzelfde als we bij fossiele brandstoffen doen". zegt Gomes. "Dat betekent dat we doorgaan met het verwoesten van ecosystemen. We verwoesten het leven van de mensen die hier wonen. We gaan maar door met consumeren, terwijl we juist zouden moeten minderen."

Geruster voelen

Geoloog Lima blijft ervan overtuigd dat lithium op een veilige manier gedolven kan worden. "Als consument met een elektrische auto zal ik me geruster voelen als het materiaal van mijn auto komt van een plek waar sociale en milieucontrole is, zoals in Europa. Dat is beter dan in landen als China, waar veel vervuiling is en rechten van de arbeiders niet bestaan."

De verwachting is dat de eerste lithiummijnen van Portugal vanaf 2024 open gaan.