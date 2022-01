Komst lithium-mijn Servië voorlopig van de baan na felle protesten

De komst van een grote lithium-mijn in het westen van Servië gaat voorlopig niet door. De regering heeft de vergunningen die het Brits-Australische mijnbouwbedrijf Rio Tinto had gekregen ingetrokken.

Tegen de komst van de mijn werd vorig jaar wekenlang gedemonstreerd. Duizenden mensen gingen de straat op en blokkeerden wegen. De betogers eisten het vertrek van Rio Tinto en een einde aan de plannen. Milieugroepen vrezen voor water- en milieuvervuiling in de Jadarvallei door de komst van de mijn in Servië, dat al een van de vervuildste landen in Europa is.

Rio Tinto zegt teleurgesteld te zijn en onderzoekt of het intrekken van de vergunningen juridisch wel mag. Het mijnbouwbedrijf was van plan om vanaf 2027 lithium uit de mijn te halen en wilde er 2,1 miljard euro in steken. Lithium is een belangrijk element voor de bouw van accu's, bijvoorbeeld voor elektrische auto's.

Correspondent David Jan Godfroid bezocht de bezorgde omwonenden van de mijn in oktober: