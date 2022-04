Tot tien jaar cel voor aanslagen op werknemers fruitbedrijf

De rechtbank in Arnhem heeft een groep jonge verdachten veroordeeld voor een reeks aanslagen op huizen van werknemers van fruitbedrijf De Groot uit Hedel.

De rechtbank veroordeelde zeven mannen tot straffen van anderhalf tot tien jaar cel. Zij hebben volgens de rechtbank mortierbommen gegooid naar woningen en brand gesticht. De zwaarste straf was voor een 21-jarige man die uitvoerders ronselde, adressen doorgaf en zwaar vuurwerk regelde.

De aanslagen vonden vaak 's nachts plaats terwijl de betrokken gezinnen lagen te slapen. Twee bewoners uit Hedel wisten ternauwernood te ontsnappen toen hun boerderij in vlammen opging.

De impact van de incidenten is enorm, schetste de rechtbank. "Veel gezinnen hebben in doodsangst geleefd omdat zij op ieder willekeurig moment slachtoffer zouden kunnen worden van aanslagen."

Bijna 20 incidenten

De incidenten bij het fruitbedrijf begonnen in 2019 na de vondst van 400 kilo cocaïne tussen de bananen. Nadat de partij aan de politie was overhandigd, werd het bedrijf afgeperst. Toen het Openbaar Ministerie per ongeluk een lijst met adressen van werknemers verspreidde, begon ook de gewelddadigheden.

In totaal worden een kleine twintig incidenten gelinkt aan de afpersing bij De Groot. Het gaat onder andere om brandstichtingen, beschietingen en vuurwerkbommen bij huizen van (oud-)werknemers en familieleden van de directie.

Het aantal verdachten is al net zo omvangrijk als het aantal incidenten: de politie pakte zo'n 25 verdachten op. Het zijn merendeels jongens van begin twintig, volgens justitie geronseld om de aanslagen uit te voeren. Ze werden verleid met groot geld, maar hebben volgens het Openbaar Ministerie "op wat schamele centen na" nooit iets gekregen.

Undercover

De vandaag veroordeelde dadergroep was verantwoordelijk voor een deel van het geweld. Het gaat om aanslagen tussen oktober en december 2020, waarvan er overigens twee konden worden verijdeld.

De politie forceerde een doorbraak in het onderzoek toen een van de verdachten in een undercoveroperatie prijsgaf wie de opdrachtgever was. Ook in latere politieverhoren noemde hij namen. Sindsdien worden deze 22-jarige verdachte en zijn familie ernstig bedreigd, volgens de rechtbank mogelijk door de opdrachtgever die overigens vast zit. Hij heeft zijn verklaringen weer ingetrokken, maar ze tellen volgens de rechtbank wel degelijk mee als bewijs.

De opdrachtgever zou de 37-jarige Ali G. zijn. Hij staat in juni terecht. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de cocaïnevangst bij De Groot alleen maar heeft aangegrepen om het bedrijf te kunnen afpersen.

Ook loopt er nog een rechtszaak tegen een tweede groep verdachten. Zij zouden de laatste serie aanslagen hebben gepleegd, in mei en juni vorig jaar. Toen werden verschillende huizen in dorpen in de gemeente Bommelerwaard beschoten.