Opnieuw vier aanhoudingen in afpersingszaak fruitbedrijf Hedel

In de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel zijn nog eens vier mannen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een aanslag, meldt de politie.

Het gaat om vier Rotterdammers, die volgens de politie onlangs in beeld zijn gekomen en gisterochtend werden aangehouden. De nieuwe aanhoudingen hebben te maken met een zaak in mei vorig jaar. Toen werd een ruit van een woning in Kerkdriel vernield, meldt Omroep Gelderland.

Volgens de politie leek dit in eerste instantie niet op een aanslag, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het de bedoeling was om een ruit in te gooien en met zwaar vuurwerk of een explosief veel schade aan te richten. De vier verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Schoten en handgranaten

De directie en medewerkers van de fruithandel worden sinds 2019 bedreigd en afgeperst door criminelen, nadat medewerkers 400 kilo cocaïne hadden ontdekt in een partij fruit. De directie meldde dat bij de politie. Na een blunder van het Openbaar Ministerie kwamen namen en adressen van medewerkers in handen van de drugscriminelen.

Daarop volgden incidenten bij woningen van de medewerkers. Criminelen schoten op huizen, stichtten brand en lieten handgranaten achter. De politie heeft meerdere mensen aangehouden die in verband worden gebracht met de dreigementen. Met de vier nieuwe aanhoudingen staat het totaal aantal verdachten nu op 26.

Deze week begint in de rechtbank in Arnhem een nieuwe reeks zittingen, waarin zaken worden behandeld die in 2020 hebben gespeeld. Maandag hebben het Openbaar Ministerie en de politie een informatieavond gehouden voor betrokkenen over de planning van de rechtszaken en de veiligheidsmaatregelen. Daarover wordt verder niets bekendgemaakt.

Sinds juni vorig jaar hebben zich geen incidenten meer voorgedaan. De politie was extra alert toen er eind november brand werd gesticht bij een kippenschuur in Hedel, omdat die schuur een link had met betrokkenen. Maar volgens de politie heeft onderzoek uitgewezen dat de brand geen verband houdt met de afpersingszaak.

Omroep Gelderland publiceerde deze week een documentaire over de zaak: