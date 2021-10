Drie aanhoudingen in zaak rondom afgeperst fruitbedrijf Hedel

De politie heeft afgelopen week twee mannen en een vrouw uit Amsterdam aangehouden in de zaak rondom een fruitbedrijf uit Hedel dat wordt afgeperst. Mogelijk hadden de verdachten een sturende rol bij de beschietingen van woningen in Bommelerwaard en Waardenburg en brandstichting in Tiel dit jaar.

Fruitimporteur De Groot uit Hedel kwam in 2019 in de problemen toen medewerkers 400 kilo cocaïne ontdekten in een lading bananen. Het bedrijf stapte naar de politie en sindsdien willen de criminelen die achter het transport zitten geld zien van het fruitbedrijf.

Er werd geschoten op huizen, brand gesticht bij andere huizen en er werd een handgranaat bij iemand naar binnen gegooid.

Zeven verdachten vast

De drie zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. De twee mannen zijn 19 en 21 jaar oud, de vrouw is 20 jaar oud.

Na de brandstichting in juni in Tiel werden vier andere verdachten op heterdaad betrapt. Zij zitten vast en staan volgende week voor de rechter.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat de politie al bijna twee jaar lang tussen de 300 en 400 medewerkers van het fruitbedrijf, directieleden en hun familie beveiligt.