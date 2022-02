16 jaar geëist tegen hoofdverdachte van afpersing fruitbedrijf Hedel

A. zegt dat hij niets met de aanslagen of met dreigementen te maken heeft. Over de lijst met namen van medewerkers van het bedrijf die in zijn ouderlijk huis was gevonden, zei hij dat hij die "nooit bewust" had gezien. "Misschien heb ik 'm vastgehad toen ik mijn post pakte", zei hij vandaag bij de rechtbank in Arnhem. De 21-jarige man zit nu veertien maanden vast.

In de afpersingszaak zijn 26 personen aangehouden. Eerder deze maand eiste het OM celstraffen tussen de drie en negen jaar tegen zes uitvoerders van de aanslagen. De andere hoofdverdachte in de zaak, de 37-jarige Ali G., staat in juni terecht.

Omroep Gelderland publiceerde eerder deze maand een documentaire over de zaak: