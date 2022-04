'Buitenlandse Zaken zette studenten in voor evacuatie Afghaanse tolken'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft werkstudenten ingezet om te helpen bij de evacuatie van tolken uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla van omroep BNNVARA in de uitzending van vanavond.

In augustus vorig jaar veroverden strijders van de Taliban onverwacht snel Kabul. Veel Afghanen wilden daarop het land uit, maar de Taliban lieten dat maar mondjesmaat toe en op een gegeven moment bijna helemaal niet meer.

Na de val van Kabul probeerde Buitenlandse Zaken tolken en andere Afghanen die voor de Nederlandse militairen hadden gewerkt zo snel mogelijk te evacueren. In die chaotische situatie schakelde het ministerie studenten in die, vanuit Nederland, naast hun studie deelnamen aan een programma van Defensie, Defensity College.

Het idee was dat ze het crisisteam moesten ondersteunen, maar het ging veel verder dan dat. "Ik dacht dat ik broodjes ging smeren, maar we moesten tolken contacteren en hen begeleiden naar het vliegveld", vertelt één van hen in de uitzending.

Nauwelijks begeleiding

De werkstudenten legden telefonisch contact met de te evacueren Afghanen om hen veilig naar het vliegveld te begeleiden. Ze inventariseerden waar de Afghanen zich bevonden en of hun reisdocumenten in orde waren. "Vanaf dat moment volgden we ze via WhatsApp naar het vliegveld."

Van begeleiding door ambtenaren van Buitenlandse Zaken was volgens de werkstudenten nauwelijks sprake: "Wij wáren het crisisteam", zegt een van hen in de uitzending. Een andere student vertelt dat hij op een gegeven moment iemand van de Taliban aan de lijn kreeg, die de telefoon van een tolk in beslag had genomen.

Zembla heeft het ministerie om een reactie gevraagd, maar dat wil niet reageren, omdat er op dit moment een evaluatie loopt.

Professionals

Oud-topdiplomaat Pieter Feith reageert wel in de uitzending. Hij is kritisch. "Een crisis moet worden beheerd door professionals." Hij vindt de handelwijze van Buitenlandse Zaken niet kunnen. "Je zadelt jonge mensen die niet eerder met dat bijltje hebben gehakt op met verantwoordelijkheden die gaan om mensenlevens."

De uitzending van Zembla is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 2.