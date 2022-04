Franse kiezers schuiven op naar rechts

Vooralsnog gaat Emmanuel Macron op kop in alle peilingen. Maar in Frankrijk wordt in twee rondes gestemd. Als in de eerste ronde op 10 april niemand de absolute meerderheid haalt - wat vrijwel zeker het geval is - gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen door naar de tweede en beslissende ronde, op 24 april.

Dat zouden dus Macron en Le Pen kunnen zijn. Die strijd kan spannend worden. Als degenen die in de eerste ronde op Zemmour en Pécresse stemden, in de tweede ronde op Le Pen stemmen, kan Le Pen een hoge score boeken.

Bij de vorige verkiezingen in 2017 namen Macron en Le Pen het ook tegen elkaar op. Macron kreeg toen 66 procent van de stemmen en Le Pen 34 procent.

Koopkracht als belangrijkste thema

Maar sindsdien heeft Le Pen er veel aan gedaan om haar rechts-radicale imago aan te passen aan de electorale wensen. Haar economische plannen hebben een sociale facelift gekregen. Zo'n twee derde van haar verkiezingsprogramma gaat over het verbeteren van de koopkracht: ze wil miljarden aan overheidsgeld uittrekken om de Fransen op allerlei manieren financieel te ondersteunen. 'Geef de Fransen hun geld terug!' is een leus die ze vaak gebruikt.

Zemmour en Pécresse zijn niet van plan om de staatskas zo uitgebreid voor inkomenssteun te gebruiken. "Le Pen is nu economisch links, ze is retorisch populistisch en ze is traditioneel nationalistisch", constateerde politicoloog Gilles Ivaldi vorige week. Dat noemde hij samenvattend 'sociaal-populistisch'. "En daarmee onderscheidt ze zich van de andere rechtse kandidaten."

En die strategie legt haar geen windeieren. Met de gestegen gas-, elektriciteits- en benzineprijzen is koopkracht weer het belangrijkste onderwerp van de verkiezingscampagne geworden.