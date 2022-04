Fransen gaan steeds minder naar de stembus, vooral jongeren blijven thuis

Aanstaande zondag zijn in Frankrijk presidentsverkiezingen, maar steeds meer Fransen gaan niet meer stemmen. De afgelopen twintig jaar is de opkomst flink gedaald. En dat maakt de uitkomst ongewis. Als bijvoorbeeld een groot deel van het electoraat van president Macron thuisblijft, profiteren zijn tegenstanders daarvan.

Van de twaalf presidentskandidaten gaat Emmanuel Macron nu op kop in de peilingen. De rechts-radicale Marine Le Pen staat op de tweede plaats.

De niet-stemmers vormen in Frankrijk een grote groep. "Bij de parlementsverkiezingen was de opkomst lange tijd zo'n 80 procent. Vanaf de jaren 2000 werd dat 60 procent en de laatste keer, in 2017, bracht nog maar iets meer dan 40 procent z'n stem uit", zegt politicologe Céline Braconnier.

"De laatste jaren zijn er nog verschillende verkiezingen gehouden in Frankrijk: regionaal, Europees en voor gemeenteraden. En bij alle drie de verkiezingen lag de opkomst op of onder de 50 procent. Er stemden dus meer Fransen niet dan wel."

De presidentsverkiezingen zijn traditioneel de verkiezingen waar de meeste mensen het stemhokje in gaan. Maar ook daar daalt de opkomst, hoewel licht. In 2007 stemde 84 procent bij de tweede en beslissende ronde, in 2017 was dat 75 procent.