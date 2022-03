Macron zwaar favoriet voor tweede termijn: 'In een storm vervang je de kapitein niet'

De Franse president Macron heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij heeft officieel bekendgemaakt dat hij meedoet aan de presidentsverkiezingen die over ruim een maand in Frankrijk worden gehouden.

"Ik ben kandidaat om de waarden te verdedigen die nu worden bedreigd door de chaos in de wereld", schrijft hij in een open brief.

De 44-jarige Macron is sinds 2017 president. In de peilingen ligt hij ver voor op zijn concurrenten, waardoor het ernaar uitziet dat hij met grote voorspring de verkiezingen wint en voor nog eens vijf jaar president wordt. Het is de afgelopen twintig jaar niet meer voorgekomen dat een zittende president in Frankrij werd herkozen: de rechtse Jacques Chirac was in 2002 de laatste.

'Opeenstapeling van crises'

"Het is niet vaak gebeurd dat Frankrijk aan zo'n opeenstapeling van crises is blootgesteld als nu", schrijft Macron. "De afgelopen vijf jaar hadden we te maken met terrorisme, een pandemie en een oorlog in Europa."

In zijn open brief, die vanavond werd gepubliceerd, hamert de president erop dat hij en de Fransen samen moeten werken aan een nieuw Frankrijk, en aan een nieuw Europa. Juist nu, met het geweld in Oekraïne. "De verkiezingscampagne zal door de omstandigheden natuurlijk anders lopen dan ik zou willen", schrijft Macron zonder in details te treden. Hij zal binnenkort de details van zijn verkiezingsprogramma bekendmaken.

De president gaat al maanden aan kop in alle peilingen.